Шнуров признался, что постарел

Музыкант Сергей Шнуров признался, что постарел. Об этом он сообщил новым стихотворением, которое опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Мне уже под пятьдесят, // Поздно в модный лезть поток», — пишет лидер группе «Ленинград». Он также добавил, что у него «гадко на душе».

Стихотворение он традиционно «приправил» ненормативной лексикой.

«Жалко, что уже я старый, // А то б сделал много дел», — заявил Шнуров.

Отметим, что в апреле этого года музыкант отметил 46-летие. Через месяц после празднования он объявил, что тур группы «Ленинград» 2019 года будет последним.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о скандале Сергея Шнурова и Полины Гагариной. Все произошло в эфире шоу «Голос».