Музыкант Сергей Шнуров признался, что постарел. Об этом он сообщил новым стихотворением, которое опубликовал на своей страничке в Instagram.
«Мне уже под пятьдесят, // Поздно в модный лезть поток», — пишет лидер группе «Ленинград». Он также добавил, что у него «гадко на душе».
Стихотворение он традиционно «приправил» ненормативной лексикой.
«Жалко, что уже я старый, // А то б сделал много дел», — заявил Шнуров.
Отметим, что в апреле этого года музыкант отметил 46-летие. Через месяц после празднования он объявил, что тур группы «Ленинград» 2019 года будет последним.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о скандале Сергея Шнурова и Полины Гагариной. Все произошло в эфире шоу «Голос».