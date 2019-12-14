Шнуров поскандалил с Гагариной в эфире шоу «Голос»

Шнуров поскандалил с Гагариной в эфире шоу &#171;Голос&#187;
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Наставник на шоу «Голос» Сергей Шнуров раскритиковал коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале. Он остался недоволен выбором песни для подопечной певицы.

Музыкант подчеркнул, что выбранная композиция предполагает какой-то жизненный опыт, А также на повышенных тонах попросил, чтобы Гагарина объяснила свой выбор в отношении 17-летней Алины Чочиевой.

Певица успела сказать только «потому что». После чего Шнуров обратился к Константину Меладзе, предположив, что певица пыталась ему угодить таким выбором. Композитор не согласился и отметил, что участница спела эту композицию по-своему.

Меладзе признался, что ему понравилась его песня в исполнении Аланы Чочиевой. Этим Меладзе вызвал в зале бурю аплодисментов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о желании известного музыканта Сергея Шнурова на Новый год. Певец рассказал, что хочет стать отцом.

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