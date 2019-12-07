Шнуров загадает на Новый год ребенка

Шнуров загадает на Новый год ребенка
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Музыкант признался, что хочет стать папой и пообещал обсудить этот вопрос с супругой.

Своими планами Сергей Шнуров поделился на музыкальной премии «Виктория». Лидер «Ленинграда» отметил, что не может хотеть ребенка, так как рожать не ему, а супруге. Он подчеркнул, что большинство мужчин в первую очередь хотят женщину, а вот ребенка – не факт. Шнуров заявил, что у среднестатистического россиянина около трех половых контактов в неделю, так что все работают над тем, чтобы появился на свет малыш.

«Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!»,

— осенило музыканта.

Напоминаем, что Сергей Шнуров – дважды папа. У него есть дочка Серафима и сын Аполлон. Дети появились от разных браков – предыдущий, с Матильдой, был для певца перерывом и не ознаменовался появлением на свет Шнурова-младшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев ответил на вопросы о женитьбе.

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