Лазарев ответил на вопросы о женитьбе

Лазарев ответил на вопросы о женитьбе
Лазарев во второй раз стал папой. Фото: скриншот

Певец уже дважды стал отцом, но ни разу – мужем.

Своими планами Сергей Лазарев поделился во время премии «Виктория», пишет «Комсомольская правда». Певец, отвечая на вопрос о женитьбе, заверил, что не собирается делать никому предложение.

«Нет. В этом направлении я не работаю»,

— признался певец.

Лазарев заверил, что его не интересует брак и он отлично справляется с детьми сам. Артист отметил, что ему порой сложно правильно распределить внимание между Никитой и Аней, но это вопрос времени. Тем более помочь певцу всегда готовы няни.

Напоминаем, что поклонники уверены – Сергей Лазарев не любит женщин и предпочитает им мужчин. Других причин для отказа жениться они не видят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев поблагодарил поклонников за поддержку после эфира на НТВ. Так, Лазарев рассказал о рождении своей второй дочери. На это артист решался почти год.

женитьба Сергей Лазарев
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