Сосульки на крышах в Петербурге будут сбивать дронами

Сосульки на крышах в Петербурге будут сбивать дронами
Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

В ГАТИ придумали новый способ мониторинга ситуации с наледью на петербургских крышах, заявил глава ГАТИ Олег Зотов.

Использование дронов в качестве нового средства мониторинга образования сосулек на крышах позволит петербургским властям в онлайн-режиме получать информацию о проделанной работе по очистке от снега и наледи кровель нежилых зданий, которые находятся в ведении государственных учреждений.

Сейчас ГАТИ предоставляет информацию о потенциально опасных нежилых объектах на картографическом сервисе. Речь идет об объектах, где в прошлом году было большое количество сосулек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе Петербурга предложили финансировать борьбу с сосульками из бюджета. Сейчас средства на это выделяются из квартплаты населения.

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Сосульки на крышах в Петербурге будут сбивать дронами
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