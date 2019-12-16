Сосульки на крышах в Петербурге будут сбивать дронами

В ГАТИ придумали новый способ мониторинга ситуации с наледью на петербургских крышах, заявил глава ГАТИ Олег Зотов.

Использование дронов в качестве нового средства мониторинга образования сосулек на крышах позволит петербургским властям в онлайн-режиме получать информацию о проделанной работе по очистке от снега и наледи кровель нежилых зданий, которые находятся в ведении государственных учреждений.

Сейчас ГАТИ предоставляет информацию о потенциально опасных нежилых объектах на картографическом сервисе. Речь идет об объектах, где в прошлом году было большое количество сосулек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе Петербурга предложили финансировать борьбу с сосульками из бюджета. Сейчас средства на это выделяются из квартплаты населения.