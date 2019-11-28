В ЗакСе Петербурга предложили финансировать борьбу с сосульками из бюджета

В ЗакСе Петербурга предложили финансировать борьбу с сосульками из бюджета
В комитете пообещали сделать соответствующие расчеты. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Сейчас средства на это выделяются из квартплаты населения. Однако в парламенте предложили субсидировать из городского бюджета траты управляющих компаний на уборку крыш.

Такое предложение озвучили в четверг, 28 ноября, на заседании комиссии Законодательного Собрания Петербурга по городскому хозяйству. Сегодня депутаты обсуждали подготовку к зимнему сезону. Парламентарий Алексей Ковалев отметил, что денег, поступающих из квартплат, не уборку крыш недостаточно, поэтому их приходится изымать из других направлений, таких как, например, текущий ремонт.

Глава Жилищного комитета Виктор Борщев согласился с этим утверждением. В свою очередь Ковалев предложил финансировать уборку сосулек и снега с крыш из средств бюджета. Речь может идти о сотнях миллионов рублей, пишет АБН.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, в целях борьбы с гололедом, закупили в пять раз больше соли, чем в прошлом году.

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