Встреча Дед Мороза и Новый год на Дворцовой получили одобрение ГАТИ

Новый год на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Новый год на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешения на установку оборудования для проведения новогодних праздников в центре Петербурга.

Получены ордера на размещение сцены, светового и звукового оборудования, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Встреча Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга состоится 21 декабря в 17:00 на Дворцовой площади. Одно из самых ожидаемых событий вечера — зажжение огней на ёлке.

Празднование Нового года в Петербурге начнется в 22:00 31 декабря. Мероприятия пройдут на Дворцовой площади, на территории Гостиного двора и Малой Конюшенной улицы. Разрешение на установку оборудования выдано по заказу СПбООО «Звезда надежды».

Инспекция также выдала ООО «Триумф» разрешение на установку светового, лазерного, звукового и видео оборудования на Стрелке Васильевского острова. С 7 по 8 января там пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в на Манежной площади Петербурге открылась Главная рождественская ярмарка.