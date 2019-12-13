Рождественская ярмарка начала работать на Манежной площади в Петербурге

Рождественская ярмарка начала работать на Манежной площади в Петербурге
Ярмарка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице открылась Главная рождественская ярмарка. Жители и гости Петербурга могут купить новогодние подарки ручной работы или деликатесы к праздничному столу на Манежной площади.

Организаторы праздничной ярмарки установили 63 стилизованных павильона, в которых выставили товары из десятка российских регионов. Здесь можно купить различные изделия ручной работы, игрушки или деликатесы, которые привезли из разных частей страны. Посетителей ярмарки накормят и согреют в тематической зоне «Кухня народов мира».

Дети также смогут найти себе развлечение: на ярмарке проводятся тематические мастер-классы, есть бесплатный каток и зимние аттракционы.

Рождественская ярмарка открылась 12 декабря и будет работать в течение месяца — до 13 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится новый городской каток возле Люмьер-Холла.

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