В Петербурге появится новый городской каток возле Люмьер-Холла

К Новому году петербуржцев порадуют новым большим катком, который откроют на Обводном канале,74, возле Люмьер-холла и Планетария. Его откроют уже 25 декабря.

Жителей и гостей Северной столицы будут ждать ровный лед, яркие декорации и красочное освещение, фотозоны и уличное кафе с горячими напитками. Кроме того, посетителям предоставят возможность взять коньки на прокат.

Организаторы занимаются подготовкой программы к новогодним праздникам. Так, для посетителей организуют тематические катания в маскарадных костюмах, выступления музыкантов и диджеев и барбекю-вечеринки. Всем этим займется команда Планетария 1 и Люмьер-Холла.

Для петербуржцев будет доступно ледовое поле площадью более 850 «квадратов», украшенное декоративной подсветкой и уличными фонарями. Также для любителей ярких фотографий в соцсетях по периметру катка расположат тематические фотозоны.

Стоит отметить, что современная система охлаждения льда позволит работать катку даже в теплую погоду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади установили главную елку к Новому году.