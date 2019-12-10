На Дворцовой площади установили главную елку к Новому году

Возле здания Государственного Эрмитажа завершилась установка главной новогодней елки Петербурга.

Жители и гости Петербурга делятся фотографиями праздничной елки на Дворцовой площади в центре Северной столицы в социальных сетях. Последние украшения были повешены на дерево в понедельник, 9 декабря. К вечеру на ней уже включили праздничную подсветку.

Отметим, что главная новогодняя ель украшена также, как и в прошлом году. Местные жители предложили городским властям установить живое дерево на следующий Новый год. В Смольное пообещали провести онлайн-голосование по этому вопросу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей юго-запада Петербурга в новогоднюю ночь перевезет троллейбус №37. Интервал движения ночных троллейбусов с 00:00 до 06:00 составит 30 минут.