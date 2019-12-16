«ГАЗель» и легковушка ждут инспекторов ГИБДД на пересечении Ленинского и Доблести

&#171;ГАЗель&#187; и легковушка ждут инспекторов ГИБДД на пересечении Ленинского и Доблести
Машины столкнулись при повороте. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести произошло ДТП. Участниками аварии стали «ГАЗель» и легковой автомобиль.

Авария случилась сегодня, 16 декабря. На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись при повороте.

«Проезду сильно не мешают», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на трамвайных путях. Из-за столкновения легковых авто пассажирский транспорт встал в обе стороны.

газель дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«ГАЗель» и легковушка ждут инспекторов ГИБДД на пересечении ...
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Трамваи встали в обе стороны из-за ДТП на Среднеохтинском
В Ленобласти уволилась чиновница, которая матом призывала молодежь ...
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
После пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» временно запретили сварку
Volkswagen и Renault не поместились на одной полосе на Пироговской
Дрозденко пообещал разобраться с нехваткой автобусов в Тосненском районе