«ГАЗель» и легковушка ждут инспекторов ГИБДД на пересечении Ленинского и Доблести

В Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести произошло ДТП. Участниками аварии стали «ГАЗель» и легковой автомобиль.

Авария случилась сегодня, 16 декабря. На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись при повороте.

«Проезду сильно не мешают», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на трамвайных путях. Из-за столкновения легковых авто пассажирский транспорт встал в обе стороны.