Трамваи встали в обе стороны из-за ДТП на Среднеохтинском

В Северной столице на Среднеохтинском проспекте столкнулись легковые автомобили. Авария произошла на трамвайных путях.

Все произошло сегодня вечером, 16 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что машины заблокировали движение пассажирского транспорта.

«Трамваи стоят в обе стороны», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате произошедшего на участке также собралась небольшая пробка. Согласно данным «Яндекс.Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 15 км/ч.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкнувшихся легковушках на Пироговской набережной.