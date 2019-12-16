Volkswagen и Renault не поместились на одной полосе на Пироговской

В Петербурге на Пироговской набережной дорогу не смогли поделить две легковушки. Теперь, по словам очевидцев, водители размахивают руками, выражаясь ненормативной лексикой.

Все случилось в понедельник, 16 декабря. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» видно, что на участке столкнулись Volkswagen Passat и Renault Logan. По словам автора записи, один из них пытался перестроиться в крайнюю левую полосу, однако движение другого участника его не остановило.

«Пассат сложил себе зеркало о логан, не пустив его в крайнюю левую», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что полосу, где произошло ДТП, перекрыли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с общественным транспортом. Водитель остановился, чтобы высадить пассажира, но попал в ДТП.