Водитель маршрутки остановился, чтобы высадить пассажира, но стал участником ДТП

Водитель маршрутки остановился, чтобы высадить пассажира, но стал участником ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием маршрутки. В остановившийся транспорт влетела легковушка.

Все произошло сегодня, 16 декабря, на Дороге Жизни. По словам очевидцев, водитель маршрутки остановился, чтобы высадить пассажира, когда произошло ДТП.

«Сзади в нее приехал кроссовер», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть, капот буквально сложился «гармошкой», на маршрутке повреждения почти незаметны.

«Тормозят где хотят», — написал пользователь.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о легковушке, которая влетела дом. Очевидцы предположили, что из-за полной тонировки водитель не заметил здание.

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