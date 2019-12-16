«Тонирован наглухо»: водитель не заметил дом на перекрестке Измайловского и 1-й Красноармейской

В Петербурге на пересечении Измайловского и 1-й Красноармейской ВАЗ остановился о дом.

Авария случилась сегодня, 16 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» видно, что у машины полностью разбита передняя часть.

«Понастроили домов. Проехать уже негде», — пошутил пользователь в комментариях к записи в соцсети.

Другой подписчик предположил, что водитель не увидел дом, потому что «тонирован наглухо».

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», машина не мешает проезду другим участникам. Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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