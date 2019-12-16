На Софийской прорвало трубу с кипятком

На Софийской прорвало трубу с кипятком
Прорыв трубы на Софийской, 44. Фото: vk.com/kupchinonews

Во Фрунзенском районе Петербурга 16 декабря прорвало трубу с кипятком. Паром затянуло участок у дома 44 по Софийской улице.

Нарушение на тепломагистрали было обнаружено в ходе планового объезда, рассказали gazeta.spb.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Аварийные бригады приступили к ремонтным работам. Участок огорожен.

«Специалисты аварийных бригад предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности», — уточнили в «Теплосети».

Местные жители сообщают о временном ограничение теплоснабжения. Количество зданий, оказавшихся в зоне аварии, неизвестно. Однако в «Теплосети» заверили, что сейчас обеспечивается возможность перевода домов на резерв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о замене дефектных труб в Подъездном переулке и на Благодатной улице. Ремонтные работы были проведены после прорывов.

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