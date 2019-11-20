«Теплосеть» заменила дефектные трубы после прорывов на Благодатной и в Подъездном

&#171;Теплосеть&#187; заменила дефектные трубы после прорывов на Благодатной и в Подъездном
Прорыв трубы в Подъездном переулке. Фото: vk.com/spb_today

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 20 ноября завершили ремонтные работы в Адмиралтейском и Московском районах. Трубы с горячей водой прорвало накануне в Подъездном переулке и на Благодатной улице.

У дома 11 в Подъездном переулке заменили 11,7 метров ненадежного трубопровода, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе «Теплосети». Горячая вода и отопление в настоящее время подаются в штатном режиме.

Движение на участке временно ограничено до одной полосы. Перекрыть часть дороги решено для завершение работ по благоустройству на проезжей части. Снять ограничения планируют 21 ноября.

Прорыв на углу Благодатной улицы и Московского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

После прорыва на Благодатной улице, 43 заменено три метра трубопровода. Теплоэнергетики восстановили циркуляцию, система теплоснабжения продолжает заполняться водой.

«Коммунальные службы проинформированы для дальнейшей наладки внутридомовых систем», — уточнили в «Теплосети».

В пресс-службе отметили, что жильцы могут обратиться в управляющую компания для корректировки платы за горячую воду.

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