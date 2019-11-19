Прорыв трубы в Подъездном переулке локализовали

В Адмиралтейском районе 19 ноября прорвало трубу с горячей водой. На месте работают специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе «Теплосети», авария произошла у дома 11 в Подъездном переулке. Место прорыва огорожено, приняты все необходимые меры безопасности.

Вытекание воды на на проезжей части локализовано. Устранить дефект на тепломагистрали планируют в краткие сроки.

«Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — добавили в пресс-службе.

Сообщение об аварии поступило в 14:50. В результате прорыва проезжую часть залило горячей водой и заволокло густым паром.

Напомним, прорыв трубы в Подъездном переулке происходит второй раз за месяц. Дефект на тепломагистрали был обнаружен вечером 9 ноября. Улицу из-за прорыва затопило горячей водой.