Подъездный переулок заволокло паром из-за прорыва теплотрассы

Специалистам только предстоит разобраться с инцидентом.

Все случилось сегодня вечером, 9 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Люди пишут, что Подъездный переулок заволокло паром после прорыва теплотрассы. Из-за этого могли пострадать автомобили, а также прохожие, но, кажется, обошлось без жертв.

Свидетели пишут, что такое происходит не в первый раз. Петербуржцы считают, что теплотрассы в городе не нужны – от них одни проблемы. Как альтернативу люди предлагают электроотопление, чтобы уменьшилось количество аварий на теплотрассах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аварийная бригада локализовала прорыв трубы на Электропультовцев. Специалисты устраняют последствия прорыва, откачивает воду с улиц и проводит ремонт.