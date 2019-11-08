Аварийная бригада локализовала прорыв трубы на Электропультовцев

В Красногвардейском районе днем 8 ноября прорвало трубу с холодной водой. Последствия устраняет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сообщение о коммунальной аварии на улице Электропультовцев, 7 поступило в Водоканал в 11:20. Дефект был обнаружен на трубе диаметром 300 мм.

«Вытекание локализовано в 12:10. Все абоненты с водой», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Водоканала.

Аварийная бригада устраняет последствия прорыва, откачивает воду с улиц и проводит ремонт.

О прорыве сообщили местные жители в соцсетях. Очевидцы отметили, что на Электропультовцев образовалось небольшое озеро. Вода залила проезжую часть у дома 7.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о прорыве трубы на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников. Проезжую часть залило холодной водой в районе одиннадцати утра 7 ноября. На дороге образовалась наледь.