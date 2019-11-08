На Электропультовцев прорвало трубу с холодной водой

На Электропультовцев прорвало трубу с холодной водой
На проезжей части образовалось "небольшое озеро". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге произошла очередная коммунальная авария — на дороге в Красногвардейском районе города прорвало трубу с холодной водой.

Все произошло около двенадцати часов дня в пятницу, 8 ноября. Возле дома 7 по улице Электропультовцев прорвало трубу, в результате чего на проезжей части образовалось «небольшое озеро».

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», в ближайшем времени коммунальные службы могут перекрыть улицу. Судя по фотографиям, аварийное место на дороге огородили несколькими табличками о запрета проезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера прорыв трубы на Энтузиастов в том же Красногвардейском районе Петербурга превратил дорогу в «каток» . Коммунальная авария произошла утром.

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