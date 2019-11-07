Прорыв трубы на Энтузиастов превратил дорогу в «каток»

Утром четверга прорвало трубу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на перекрестке проспектов Энтузиастов и Наставников. ЧП произошло в районе 11 утра.

В результате того, что вода била большим потоком из-под асфальта, большой участок проезжей трассы оказался залитым холодной водой. На дороге буквально сразу же появилась наледь.

В группе ДТП и ЧП в Петербурге, где и были опубликованы фотографии прорыва, развернулся спор: какая территория в северной столице претендует на звание «Долины гейзеров». Мнения разделились. Пока лидируют Ржевка и Невский район.

Также сообщается, что машина ДПС следит за автомобильным движением на данной территории, а место прорыва трубы огородили лентой и знаком ограничения скорости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варшавская улица ушла под воду из-за прорыва трубы.