Прорыв трубы на Энтузиастов превратил дорогу в «каток» 

Прорыв трубы на Энтузиастов превратил дорогу в «каток» 
На дороге сразу образовалась наледь. Фото:vk.com/spb_today

Утром четверга прорвало трубу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на перекрестке проспектов Энтузиастов и Наставников. ЧП произошло в районе 11 утра.

В результате того, что вода била большим потоком из-под асфальта, большой участок проезжей трассы оказался залитым холодной водой. На дороге буквально сразу же появилась наледь.

В группе ДТП и ЧП в Петербурге, где и были опубликованы фотографии прорыва, развернулся спор: какая территория в северной столице претендует на звание «Долины гейзеров». Мнения разделились. Пока лидируют Ржевка и Невский район.

Также сообщается, что машина ДПС следит за автомобильным движением на данной территории, а место прорыва трубы огородили лентой и знаком ограничения скорости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варшавская улица ушла под воду из-за прорыва трубы.

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Прорыв трубы на Энтузиастов превратил дорогу в «каток»
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