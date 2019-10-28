Варшавская улица ушла под воду из-за прорыва трубы

Пока что о пострадавших информации не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Пока что о пострадавших информации не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Горячая вода растеклась по тротуару и проезжей части. Кажется, никто не пострадал.

Все случилось в ночь с 28 на 29 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Коммунальная авария произошла в Московском районе на Варшавской улице у дома номер 63/1. Свидетели пишут, что протекла труба с кипятком – сейчас вода не только на тротуаре, но и проезжей части. Пока что никто не пострадал, н местным жителям стоит быть осторожнее, чтобы не получить ожог. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

На место уже вызвали экстренные службы, которые в ближайшее время должны устранить дыру в прохудившейся трубе. Как долго будут длится работы – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Тухачевского разобрались с коммунальной аварией. Там прорвало трубу, в результате чего провалился асфальт – в огромную яму угодил припаркованный автомобиль.