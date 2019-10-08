На Маршала Тухачевского разобрались с коммунальной аварией

На Маршала Тухачевского разобрались с коммунальной аварией
Машина провалилась в яму. Фото: https://vk.com/spb_today

Во вторник днем там прорвало трубу, из-за чего образовалась яма в асфальте.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди писали, что все случилось на улице Маршала Тухачевского недалеко от дома 39. Там прорвало трубу, в результате чего провалился асфальт – в огромную яму угодил припаркованный автомобиль. На место происшествия вызвали сотрудником АО «Теплосеть Петербурга». Им удалось к вечеру вторника разобраться с коммунальной аварией – работникам удалось заменить 11 метров трубопровода.

Напоминаем, что когда случаются подобные инциденты, лучше обходить стороной фонтны, бьющие из-под земли. Велика вероятность получения травм.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге забил очередной «коммунальный» фонтан. Прорыв трубы с горячей водой случился в Невском районе Петербурга утром 14 сентября.

коммунальная авария улица Маршала Захарова
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