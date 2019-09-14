В Петербурге забил очередной «коммунальный» фонтан

Прорыв трубы с горячей водой случился в Невском районе Петербурга утром 14 сентября.

Коммунальная авария произошла около девяти утра возле дома 98, корпус 2 по Октябрьской набережной в субботу, 14 сентября. Высота «горячего источника» составляла три этажа. Фотографии с места событий опубликованы очевидцами в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Работники «Теплосети» уже локализовали прорыв, сообщается в пресс-службе организации. Сейчас специалисты занимаются ремонтом трубы. В сообщении добавлено, что авария никак не повлияла водоснабжение в ближайших зданиях.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Богатырском проспекте из-под земли бьет фонтан до 6 этажа. Инцидент случился на Богатырском проспекте у дома номер 22. В трубе образовалась брешь, которая дала о себе знать.