На Богатырском проспекте из-под земли бьет фонтан до 6 этажа

Всему виной стала коммунальная авария, которую пока что не ликвидировали.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент случился на Богатырском проспекте у дома номер 22. В трубе образовалась брешь, которая дала о себе знать. Из-под земли, пишу свидетели, бьет фонтан – он достает до шестого этажа. Пока непонятно наверняка, что стало причиной инцидента. Люди не уточняют, вызвали ли спецслужбы. Кажется, какое-то время им придется сидеть без воды.

По предварительным данным, никто не пострадал. Приближается отопительный сезон – количество коммунальных авария может увеличиться. Людям стоит помнить, что нужно держаться подальше от воды – можно получить ожоги.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца забросало камнями при прорыве трубы у «Улицы Дыбенко». Человек получил травмы, ему оказали помощь медики. Госпитализация не понадобилась.