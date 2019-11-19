Подъездной переулок заволокло густым туманом после прорыва трубы

Коммунальная авария произошла в Адмиралтейском районе Петербурга. В Подъездном переулке прорвало трубу с горячей водой.

Как рассказали горожане в петербургской группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», з-за коммунальной аварии переулок погрузился в густой туман, а проезжая часть превратилась в большую лужу с горячей водой. Транспорт объезжает место аварии по встречке.

На месте работают сотрудники АО «Теплосеть». Рабочие ликвидируют последствия аварии. Участок уже огородили, пешеходам и транспорту рекомендуют миновать участок стороной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарки пострадали из-за прорыва трубы с кипятком на Витебском проспекте.