На углу Благодатной и Московского прорвало трубу с кипятком

Прорыв на углу Благодатной улицы и Московского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

Прорыв на углу Благодатной улицы и Московского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга 19 ноября произошла коммунальная авария. Труба с кипятком рванула на углу Благодатной улицы и Московского проспекта.

Аварийная бригада АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» огородила зону аварии.Паром заволокло участок близ домов №43 по Благодатной улице и №182 по Московскому проспекту.

Недалеко от места прорыва припаркованы автомобили. Пострадали ли они в результате аварии, неизвестно.

«Не слишком много обещанных прорывов?», — отмечают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальная авария на Благодатной стала второй 19 ноября. Днем трубу с горячей водой прорвало в Адмиралтейском районе — у дома 11 в Подъездном переулке. Проезжую часть в зоне аварии затянуло густым паром и залило водой. Прорыв локализован аварийной бригадой АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Ущерб будет возмещен за счет страховки.