За дочерью Даны Борисовой приехали полицейские, «скорая» и опека после очередного скандала с мамой

Телеведущая Дана Борисова поссорилась со своей 12-летней дочерью Полиной. Девочка обвинила маму в скандале, в результате которого пришлось вызывать полицию и забрать девочку в больницу.

Полина рассказала, что о причинах конфликта говорить не хочет, однако в результате произошедшего пришлось вызывать страж порядка, скорую помощь и опеку. Она также уточнила, что службы вызвал ее отец. В результате ребенка госпитализировали, но ничего серьезного не обнаружили.

Как сообщает StarHit, в ответ на заявление девочки Борисова написала, что инцидент случился из-за того, что дочь выбросила рукописи ее книги, по которой уже «горят сроки». На своей страничке в Instagram она также обвинила Полину в том, что она изрезала ее шарф и блузку до съемок. Отец девочки приехал с нарядом правоохранителей, однако сотрудники стали фотографироваться со звездой.

После этого девочка, по словам телеведущей, вернулась за вещами и прихватила с собой щенка, сказав, что Дана не получит его до суда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии Даны Боисовой в отношении Натальи Бочкаревой. Речь шла о наркозависимости.