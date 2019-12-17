За день Россияне получили 346 тонн предновогодних подарков и побили рекорд

Жители России побили рекорд по заказанным предновогодним посылкам – в один день в страну прибыло 346 тонн подарков.

Речь идет об 11 января, посылки прибыли в Россию из других стран. День стал рекордным после 2018 года, когда максимальное число посылок за сутки было меньше на 15 процентов.

Согласно данным пресс-службы «Почты России», как сообщили «РИА Новости», такой показатель может быть не пределом. Почтовый оператор ждет новых праздничных рекордов в настоящем году.

Теперь «Почта России» ожидает около 67,7 млн заграничных посылок.

Отметим, больше всего посылок россиянам идет из Китая и стран Европы. Люди ждут одежду, сувениры, мелкую бытовую технику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, сколько россияне готовы выделить на подарки к новогодним праздникам. Жители рассказали об этом в ходе опроса.