Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарки к Новому году

Жители Петербурга в среднем хотят потратить не более 15 тыс. рублей на подарки. Фото: pixabay

Жители Петербурга в среднем хотят потратить не более 15 тыс. рублей на подарки. Фото: pixabay

Российские мужчины потратятся на подарки к Новому году на 40% больше, чем женщины. В среднем жители планируют потратить к празднику около 13,5 тыс. рублей.

Так, мужчины выделят на подарки 15,6 тыс. рублей, в то время как женщины намерены уложиться в 11,2 тыс. рублей. По данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, средняя сумма расходов россиян с зарплатой до 30 тыс. составит 10 тыс. рублей.

Граждане, зарабатывающие более 80 тыс. рублей, на соответствующие траты собираются выделить 16,2 тыс. рублей. Как сообщили «РИА Новости», выяснилось, что чем выше зарплата, тем выше запланированные траты на подарки.

Жители Москвы хотят потратить на подарки около 16,5 тыс. рублей. Следом идут жители Красноярска, которые выделили на подарки 15 тыс. рублей. Жители Северной столицы в среднем хотят потратить не более 15 тыс. рублей.

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