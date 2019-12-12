Стала известна дата выхода «Матрицы 4»

Новая, четвертая часть культового фильма «Матрица» выйдет на экраны 21 мая 2021 года.

Студия Warner Bros. обнародовала дату выхода громкого проекта: зрители смогу увидеть «Матрицу 4» 21 мая 2021 года, пишет The Hollywood Reporter. В продолжении научно-фантастической серии главную роль, программиста Нео, вновь сыграет Киану Ривз.

Актер воодушевлен сценарием новой части и отмечает, что его поразили повороты сюжета. Однако, по мнению Ривза, история его героя развивается так, как и должна. Напомним, что о планирующемся продолжении авторы фильма, сестры Вачовски, объявили в мае 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторая часть мультфильма «Холодное сердце» завоевала любовь российских зрителей, как детей, так и взрослых. За десять дней проката мультик собрал более миллиарда рублей в отечественном прокате.