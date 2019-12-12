Стала известна дата выхода «Матрицы 4»

Стала известна дата выхода &#171;Матрицы 4&#187;
Знаменитая сцена из первой "Матрицы". Фото: Кинопоиск

Новая, четвертая часть культового фильма «Матрица» выйдет на экраны 21 мая 2021 года.

Студия Warner Bros. обнародовала дату выхода громкого проекта: зрители смогу увидеть «Матрицу 4» 21 мая 2021 года, пишет The Hollywood Reporter. В продолжении научно-фантастической серии главную роль, программиста Нео, вновь сыграет Киану Ривз.

Актер воодушевлен сценарием новой части и отмечает, что его поразили повороты сюжета. Однако, по мнению Ривза, история его героя развивается так, как и должна. Напомним, что о планирующемся продолжении авторы фильма, сестры Вачовски, объявили в мае 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторая часть мультфильма «Холодное сердце» завоевала любовь российских зрителей, как детей, так и взрослых. За десять дней проката мультик собрал более миллиарда рублей в отечественном прокате.

киану ривз кино матрица матрица 4 премьера сестры вачовски
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна дата выхода «Матрицы 4»
Жена Семака рассказала о проклятиях от фанатов «Зенита» после ...
С 15 декабря по Савушкина вновь начнут ходить ночные трамваи
В Москве нашли мертвыми издателя «Тинькофф-журнала» и его жену
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы
Автодилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в связи с ростом ...
Ученые рассказали, как быстро избавиться от симптомов депрессии
Дрозденко провел рабочее совещание в пиццерии Шлиссельбурга