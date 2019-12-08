«Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» вышел на экраны в России 28 ноября. С этого момента картина собрала в проката больше миллиарда рублей.

В день премьеры, согласно данным на сайте Фонда кино, мультик собрал 80 миллионов рублей. За первые же выходные полюбившаяся и взрослым, и детям история принесла 795 миллионов рублей. Таким образом, за десять дней в прокате мультфильм собрал рекордную сумму, более одного миллиарда рублей.

В второй части «Холодного сердца» главные герои отправляются в путешествие, чтобы помочь Эльзе узнать тайну королевства Эренделл и раскрыть секрет её волшебных способностей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии вышел на экраны документальный фильм об Эрмитаже, который сразу же стал лидером проката. Роль рассказчика в картине отведена Тони Сервилло, известному по фильмам «Лоро» и «Великая красота».