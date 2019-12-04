Фильм об Эрмитаже вышел в лидеры итальянского проката наряду с «Джокером»

Документальная картина «Эрмитаж. Сила искусства», созданная итальянским режиссером Микеле Малли, стала третьей в рейтинге кинопроката проката в Италии.

Права на показ фильма о Государственном Эрмитаже приобрели 52 страны. В роли экскурсовода в кинокартине появится итальянский актер Тони Сервилло, известный по фильмам «Лоро» и «Великая красота». Актер расскажет зрителям о Санкт-Петербурге и, в частности, о событиях, непродственным участником которых был Эрмитаж.

В русской озвучке голос Тони Сервилло заменит Андрей Ургант. Среди приглашенных гостей в картине появятся режиссёр Алексей Сокуров, также снявший фильм в интерьерах Эрмитажа «Русский ковчег» и глава музея Михаил Пиотровский, пишет ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фонд кино окажет поддержку российским кинотеатрам.