Фонд кино поддержит кинотеатры в России

В рамках нового направления будет осуществляться регулярное планирование и показы в регионах страны. Фото: Pixabay

В рамках нового направления будет осуществляться регулярное планирование и показы в регионах страны. Фото: Pixabay

Фонд-кинопрокат поддержку кинотеатрам, которые не в состоянии самостоятельно выстроить эффективность своей работы.

Фонд кино представил новую структуру — Фонд-кинопрокат. По словам гендиректора форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, в рамках данного направления будет осуществляться регулярное планирование и показы в регионах страны.

Как рассказала гендиректор форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, сообщает ТАСС, речь идет о кинозалах, открытых при поддержке Фонда, которые показывают плохую работу, лишены возможности быть интегрированными в рынок, организовать системный кинопоказ или пригласить специалистов по рекламе,

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Ленфильм» составил обращение в поддержку главы киностудии. Его сотрудники выступили с обращением в защиту гендиректора киностудии.