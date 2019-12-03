Фонд кино поддержит кинотеатры в России

Фонд кино поддержит кинотеатры в России
В рамках нового направления будет осуществляться регулярное планирование и показы в регионах страны. Фото: Pixabay

Фонд-кинопрокат поддержку кинотеатрам, которые не в состоянии самостоятельно выстроить эффективность своей работы.

Фонд кино представил новую структуру — Фонд-кинопрокат. По словам гендиректора форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, в рамках данного направления будет осуществляться регулярное планирование и показы в регионах страны.

Как рассказала гендиректор форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, сообщает ТАСС, речь идет о кинозалах, открытых при поддержке Фонда, которые показывают плохую работу, лишены возможности быть интегрированными в рынок, организовать системный кинопоказ или пригласить специалистов по рекламе,

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Ленфильм» составил обращение в поддержку главы киностудии. Его сотрудники выступили с обращением в защиту гендиректора киностудии.

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