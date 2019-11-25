Коллектив «Ленфильма» составил обращение в поддержку главы киностудии

По мнению кинематографистов, Пичугин не справился со своими обязанностями. Фото: Wikipedia

По мнению кинематографистов, Пичугин не справился со своими обязанностями. Фото: Wikipedia

Сотрудники петербургского «Ленфильма» выступили с обращением в защиту генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина, которого хотят уволить.

Свое заявление работники «Ленфильма» обнародовали в понедельник, 25 ноября, на общем собрании, где присутствовал и глава студии. В тексте говорится, что Пичугин сохраняет и развивает кинокомпанию, а также активно борется за её интересы перед властями, кредиторами и другими ведомствами.

Сам Пичугин отметил в своем выступлении, что, по его мнению, коллектив «Ленфильма» выполнил задачу, поставленную государственным руководством, о возрождении киностудии. Он также подчеркнул, что сотрудники компании являются «семьей».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинематографисты Петербурга обратились к президенту с просьбой уволить Эдуарда Пичугина.