Коллектив «Ленфильма» составил обращение в поддержку главы киностудии

Коллектив &#171;Ленфильма&#187; составил обращение в поддержку главы киностудии
По мнению кинематографистов, Пичугин не справился со своими обязанностями. Фото: Wikipedia

Сотрудники петербургского «Ленфильма» выступили с обращением в защиту генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина, которого хотят уволить.

Свое заявление работники «Ленфильма» обнародовали в понедельник, 25 ноября, на общем собрании, где присутствовал и глава студии. В тексте говорится, что Пичугин сохраняет и развивает кинокомпанию, а также активно борется за её интересы перед властями, кредиторами и другими ведомствами.

Сам Пичугин отметил в своем выступлении, что, по его мнению, коллектив «Ленфильма» выполнил задачу, поставленную государственным руководством, о возрождении киностудии. Он также подчеркнул, что сотрудники компании являются «семьей».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинематографисты Петербурга обратились к президенту с просьбой уволить Эдуарда Пичугина.

ленфильм санкт-петербург эдуард пичугин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАЗель упала на «зебру» после столкновения с такси на перекрестке ...
Прокурора Петербурга просят спасти замурованных животных
Усадьбу Петра Багратиона в Пушкине внесли в реестр памятников культурного ...
Легковушка и микроавтобус «ударились» у отдела полиции на Обводном
Коллектив «Ленфильма» составил обращение в поддержку главы киностудии
Петербурженка получила условный срок за мошенничество с уроками вождения
Школы и избиркомы подключат к интернету с помощью российского оборудования
Стрелявшего в воздух из окна LADA Priora у Московских ворот заключили под стражу