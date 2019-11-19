Петербургские кинематографисты просят Путина уволить главу «Ленфильма»

Представители Союза кинематографистов Петербурга подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину. Они просят освободить гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина от должности.

Текст обращения одобрен 19 ноября на общем собрании членов Санкт-Петербургской организации общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ».

Кинематографисты Петербурга выступают за ротацию совета директоров «Ленфильма». В обращении они просят освободить Пичугина от должности и организовать проверку деятельности киностудии с привлечением аудиторов Счетной палаты, пишет ТАСС.

Новые органы управления, как отмечается в обращении, должны совместно с властями разработать программу финансового оздоровления «Ленфильма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киностудия «Ленфильм» получит субсидию 500 млн рублей на покрытие задолженности перед банком ВТБ.