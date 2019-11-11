Правительство выделит «Ленфильму» субсидию, чтобы расплатиться с долгами

Правительство выделит &#171;Ленфильму&#187; субсидию, чтобы расплатиться с долгами
"Ленфильм" брал кредит у ВТБ на улучшение киностудии еще в 2013 году. Фото: Google View

Петербургская киностудия получит 500 миллионов рублей на покрытие задолженностей перед банком ВТБ.

Правительство Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным одобрило выдачу «Ленфильму» субсидии в размере полумиллиарда рублей для покрытия долгов. Кроме того, как пишет «Фонтанка», глава государства порекомендовал кредитору, банку ВТБ, рассмотреть возможность предоставления киностудии рассрочки.

Расходы «Ленфильма» непредвиденно выросли на 500 миллионов из-за резкого скачка курса валют, объяснили в представительстве ВТБ.

Кроме того, по поручению президента, власти Петербурга поспособствуют поиску собственника участка земли, принадлежащего киностудии, который пока что не получается продать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кредит «Ленфильма» будет реструктурирован.

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