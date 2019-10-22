Кредит «Ленфильма» реструктурируют и киностудия получит субсидию

"Ленфильм" брал кредит у ВТБ на улучшение киностудии еще в 2013 году. Фото: Google View

"Ленфильм" брал кредит у ВТБ на улучшение киностудии еще в 2013 году. Фото: Google View

Задолженность петербургской киностудии перед банками «ВТБ» и «Раффайзен» составляет полтора миллиарда рублей.

По итогам совещания, состоявшегося в аппарате президента, принято решение о реструктуризации кредита и субсидировании «Ленфильма». Об этом пишет «Фонтанка».

Издание не сообщает о размере субсидии и сроках её выдачи, однако отмечает, что на заседании присутствовали советники президента страны, министр культуры РФ Владимир Мединский, Эдуард Пичугин, возглавляющий «Ленфильм», и Федор Бончарук, председатель совета директоров кинокомпании, а также руководитель банка ВТБ Андрей Костин.

Отметим, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 22 октября, стало известно о блокировке счетов киностудии «Ленифильм» Федеральной налоговой службой Российской Федерации. Предположительно, из-за задолженностей.