Налоговая заблокировала банковские счета «Ленфильма»

"Ленфильм" взял кредит в банке ВТБ в размере 1,53 млрд рублей летом 2013 года. Фото: vk.com/lenfilmstudios

"Ленфильм" взял кредит в банке ВТБ в размере 1,53 млрд рублей летом 2013 года. Фото: vk.com/lenfilmstudios

В Петербурге по решению федеральной налоговой службы России (ФНС) были заблокированы четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в банках ВТБ и Райффайзенбанке.

Как сообщает РБК, блокировки банковских счетов киностудии произошла в результате неуплаты налогов. По данным издания, в отношении АО «Ленфильм» возбуждено исполнительное производство о взыскании более 7 млн рублей налогов. Все денежные средства с заблокированных счетов киностудии направят на погашение долга.

В ВТБ подтвердили, что счет студии был заблокирован по требованию налоговиков. Также «Ленфильм» должен выплатить банку кредит в размере 15, млрд рублей, который был взят еще в 2013 году на улучшение киностудии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» с кредитом.