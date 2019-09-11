Бонарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» с кредитом

Возглавляющий «Ленфильм» режиссер Федор Бондарчук попросил Владимира Путина помочь кинокомпании погасить долг перед ВТБ. Президент поручил разобраться в этом вопросе.

Банк ВТБ предоставил кинокомпании «Ленфильм» кредит размером полтора миллиарда рублей еще в июне 2013. Позже, в 2017 году генеральный директор студии Эдуард Пичугин объявил, что банк согласился на досрочное погашения кредита. Однако «Ленфильм» не выполнил свою часть условий, а именно — продажа непрофильного актива в Петербурге. Таким образом, обеих сторон ничто не сподвигло к разрешению проблемы.

Как сообщает Интерфакс, продюсер и режиссер Федор Бондарчук решил вступиться за возглавляемую студию и попросить поддержки напрямую у президента.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о том, что кинокомпания «Ленфильм» уточнила дату своего создания.