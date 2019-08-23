«Ленфильм» назвал дату своего создания

Название "Ленфильм" появилось в 1934 году. Фото: vk.com/lenfilmstudios

Название "Ленфильм" появилось в 1934 году. Фото: vk.com/lenfilmstudios

Киностудия Северной столицы «Ленфильм» уточнила дату нового дня рождения. Это 5 марта 1914 года.

В этот день был создан военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета.

Согласно данным киностудии, позже название отдела было изменено на научно-артистический художественный. Впоследствии, большевики реквизировали его имущество и появилось нынешнее наименование — «Ленфильм».

До настоящего момента датой основания являлось 30 апреля 1918 года, день указа о создании Петроградского кинокомитета Союза Северных коммун, который издал Нарком просвещения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что «Ленфильм» открыл выставку в ТРЦ «Галерея». Она была посвящена истории киностудии. На встрече гостей юдали бесплатные кинопоказы, декоративные экспозиции и творческие встречи. Также был представлен кукольный стенд.