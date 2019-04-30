«Ленфильм» окрыл в ТРЦ «Галерея» свою выставку

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвящённая истории киностудии «Ленфильм». Мероприятие приурочено ко дню рождения студии. Об этом сообщают организаторы.

Гостей на встрече ждут бесплатные киносеансы, декорационные экспозиции и творческие встречи.

В ТРЦ разместили шесть стендов, которые были созданы на «Ленфильме» к картинам «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Три дня до весны», «Небесный тихоход», «Полосатый рейс» и «Гамлет».

Также на выставке представлен специальный кукольный стенд. На нём посетители смогут увидеть кукол из фильмов «Три толстяка», «Человек-амфибия», «Золушка» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», которые подготовила художница Лиза Чернобай. Все они «оживают» при помощи специальных механизмов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге открылась выставка работ создателя Спаса-на-Крови.