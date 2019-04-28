В Петербурге открылась выставка работ создателя Спаса-на-Крови

Парланд воздал проект храма Спас-на-Крови. Фото: Pixabay
Парланд воздал проект храма Спас-на-Крови. Фото: Pixabay

Выставка работ архитектора Спаса-на-Крови Альфреда Александровича Парланда будет работать до 25 мая.

Экспозиция называется «Впервые Парланд». Она будет проходить в Музее Академии художеств в Санкт-Петербурге до 25 мая этого года.

Одной из самых популярных и узнаваемых работ Парланда является проект храма Спас-на-Крови. Однако выставка дает представление о более широком спектре талантов художника. На экспозиции можно открыть архитектора как мастера акварельной живописи.

Экспонаты выставки были собраны из фондов множества российских музеев. Также на экспозиции представлены документы, которые показывают путь становления Альберта Парланда как архитектора.

На выставке «Впервые Парланд» вы сможете познакомиться с научными трудами художника, его архитектурными проектами и различными рисунками.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Раненое сердце Парижа” вставили на Петропавловской крепости.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
выставка парланд спас-на-крови
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