“Раненое сердце Парижа” вставили на Петропавловской крепости

Временная выставка в центре Петербурга расскажет о том, каким был Собор Парижской Богоматери до пожара.

Выставка для горожан будет совершенно бесплатной и проработает до 5 мая. На ней представят копии гравюр и литографий XVII-XVIII веков из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, изображающих Нотр-Дам-де-Пари. Среди них работы западноевропейских мастеров Адама Переля, Франсуа Дени Не, Клода Николя Малапо, Шарля Ривьера, Шарля Клода Башелье. Об этом сообщают сотрудники музея.

Экспозицию разместят на стендах Соборной площади Петропавловской крепости В рамках выставки “Раненое сердце Парижа” рядом с историческими изображениям установили современные фотографии, которые напомнят зрителям о недавней трагедии.

“Открытием выставки мы постарались привлечь общественное внимание к проблеме сохранения мирового культурного наследия, необходимости бережного отношения к памятникам архитектуры, истории и культуры”, — сообщают сотрудники

Напомним, историческое здание, памятник архитектуры, монументальный Собор и главная достопримечательность не только Франции, но и всего мира — Собор Парижской Богоматери — начал гореть вечером 15 апреля. Там загорелись деревянные строительные конструкции и пламя в считанные минуты распространялось на весь собор. Через некоторое время в Соборе обрушились шпиль и крыша. Постепенно пламя начало распространяться на все здание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в Соборе Парижской Богоматери тушили около 10 часов.