В Петербурге закрылись все магазины SPAR

Магазины SPAR и «Семья» прекратили работу в Петербурге и Ленобласти.

О том, что ТД «Интерторг» закрывает магазины SPAR и «Семья» в Петербурге и Ленобласти сообщил Retail.ru со ссылкой на письмо гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, адресованное субарендаторам.

«Интерторг» забирает свои товары из магазинов «Семья» и «Spar», так как владельцы не могут за них расплатиться.

Источник отметил, что его компания уже получила обратно продуктов на один миллион рублей. Уточняется, что бизнесмены планируют открывать новую компанию.

Полки магазинов начали пустеть еще осенью. Издание «Фонтанка» сообщало, что за «Интерторгом» числятся многомиллионные долги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к «Семье», «Идее» и «Spar» подали иски почти на миллиард рублей. Некоторые иски завершились мировыми соглашениями. Так, например, «Интерторг» расквитался с долгами перед «Пискаревским молочным заводом», хотя покупатели по-прежнему не могут обнаружить товар этого производителя на прилавках супермаркетов.