К «Семье», «Идее» и «Spar» подали иски почти на миллиард рублей

К &#171;Семье&#187;, &#171;Идее&#187; и &#171;Spar&#187; подали иски почти на миллиард рублей
В самом "Интерторге" наличие финансовых трудностей отрицают, называя информацию слухами, которые распускают конкуренты. Фото: Google View

Компании «Интерторг», в которую входят cетевые магазины «Семья», «Spar» и «Идея», придется отвечать по искам, общая сумма которых составила 900 миллионов рублей.

О том, что финансовые трудности, которые испытывает ТД «Интерторг», связаны с судебным процессом, рассказали поставщики ретейлера, как пишет «Фонтанка». Всего компании поступило около сотни исков от различных организаций. Так, в картотеке арбитражных судов числятся заявления от «Великолукского мясокомбината», «Череповецкого молочного комбината», компании «Симпл», «Мясокомбината Всеволожский» и других.

Некоторые иски завершились мировыми соглашениями. Так, например, «Интерторг» расквитался с долгами перед «Пискаревским молочным заводом», хотя покупатели по-прежнему не могут обнаружить товар этого производителя на прилавках супермаркетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о протестном перфомансе, который устроил Вячеслав Дацик в одном из петербургских «Океев».

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