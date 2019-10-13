Дацик устроил протестный перфоманс в супермаркете

Охранник отреагировал положительно и спокойно. Фото: официальная страничка Вячеслава Дацика в социальной сети ВКонтакте

Охранник отреагировал положительно и спокойно. Фото: официальная страничка Вячеслава Дацика в социальной сети ВКонтакте

Рыжий Тарзан всерьез взбунтовался против правил «Окея»: отказался оставлять в залог 10 рублей за продуктовую тележку и поэтому воспользовался всей цепью.

Вчера, 12 октября, известный боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, устроил скандал в одном из супермаркетов сети «Окей». Рыжего Тарзана возмутило правило оставлять в залог за тележку десятирублевую монету.

Поэтому он начал трансляцию Вконтакте и демонстративно пошел к товарным рядам со всей цепью связанных тележек. По пути к желанным покупкам боец накричал на пожилого охранника супермаркета, объяснив ему, что не планирует «набивать карманы железом».

Мужчина сохранял спокойствие, что, кажется, лишь сильнее злило Дацика.

Видео-трансляция закончилась, когда Вячеслав отправился с вереницей тележек к продуктовым рядам, конец истории неизвестен.

Ранее GazetaSPB сообщила о массовом ДТП в Петербурге на Мебельной улице.