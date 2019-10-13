Две легковушки и маршрутка столкнулись на Мебельной улице в Петербурге

Кадр из видео с места событий. Сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" социальной сети ВКонтакте

Кадр из видео с места событий. Сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" социальной сети ВКонтакте

ДТП произошло на проезжей части у дома номер 35, корпус 2 по Мебельной улице.

Сегодня днем, 13 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и маршрутки. Они столкнулись напротив дома номер 35 корпус 2 по улице Мебельной.

Видео с места аварии опубликовали подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети ВКонтакте.

На кадрах виден поврежденные автомобиль Toyota Camry, отлетевшая в сторону маршрутка и остановивший посреди дороги с разрушенным капотом Hyundai Solaris.

Сообщается, что пострадавших в ходе аварии нет, участники не получили серьезных травм.

Ранее GazetaSPB сообщила, что с понедельника снижаются тарифы на платные трассы.