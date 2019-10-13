С понедельника ездить по платным трассам станет дешевле

С понедельника ездить по платным трассам станет дешевле
Сезон закончился, тарифы снижаются. Фото:"Автодор"/russianhighways.ru

Подешевеют платные отрезки трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург».

Повышенные сезонные тарифы завтра, 14 октября, будут сняты компанией «Автодор».

Проезд станет дешевле на трассе М-11, а также на платных отрезках трассы М-4 «Дон» и М-3 «Украина».

Так, теперь цена станет такой же, какой была до 15 апреля 2019 года.

Сообщается, что повышенные тарифы были установлены из-за большой нагрузки на трассу в летний период.

Ранее GazetaSPB сообщила, что с 14 октября вход в Нижний парк Петергофа временно станет бесплатным.

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